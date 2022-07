Covid-19: qui peut se faire vacciner, quand, et comment? Tout savoir sur la quatrième dose en Wallonie

C’était l’un des derniers devoirs du gouvernement wallon avec la trêve estivale : organiser la "campagne d’automne" de la vaccination à grande échelle contre le COVID. Pour la ministre wallonne de la Santé, la socialiste Christie Morreale, "le meilleur moment, c’est la rentrée, c’est pour cela qu’on actionne la campagne de vaccination à ce moment-là".

Qui est concerné ?

Toute la population âgée de 18 ans et plus et vaccinée trois fois est concernée par cette quatrième dose. Cela représente 1,9 million de Wallons et Wallonnes.

Une population "prioritaire" sera invitée par courrier :

les personnes immunodéprimées

les 65 ans et plus

les résidents de structures d’hébergements (maison de repos et de soins, centre de santé mentale, centre en charge de personnes handicapées)

les professionnels de la santé

et les 50-64 ans

Cette population représente peu ou prou un million de personnes. Des courriers d’invitation à la vaccination seront envoyés à la fin août.

Le reste de la population, les 18-49, est invité à se faire vacciner sur base volontaire, et même dès aujourd’hui, pour les personnes qui le souhaitent. Au total, 67% des Wallons ont reçu un schéma complet de vaccination (3 doses). On notera que les 65 ans et plus et les personnes immunodéprimés sont 85% à être totalement vaccinés. Cela représente une population de 700.000 personnes.

Ces décisions suivent ainsi les recommandations de la conférence interministérielle Santé et l’avis du Conseil supérieur de la Santé. Le coût de cette campagne est de 25 millions d’euros. Les vaccins utilisés sont le Moderna et le Pfizer tels qu’ils sont utilisés depuis 18 mois chez nous, sans possibilité de choisir (il y a un vaccin par centre). Lambert Stamatakis, le délégué-général covid pour la Wallonie rappelle "la très grande efficacité de ces vaccins contre les formes sévères de covid. Mais si, en septembre, il y a l’autorisation d’utiliser les vaccins Moderna ou Pfizer bivalent (ndlr : mieux adaptés au variant omicron), nous remplacerons les vaccins actuels".

Où et quand se faire vacciner ?

La campagne débute le 5 septembre prochain. 21 centres de vaccination sont prévus, un peu partout en Wallonie, ouverts en moyenne 6 jours par semaine, 10 heures par jour. Une cinquantaine de pharmacies devrait participer (et ce chiffre devrait grimper en septembre), ainsi que les médecins généralistes qui le souhaitent. Voici la carte des lieux où se faire vacciner.