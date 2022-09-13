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Ukraine - Україна

Нова кампанія вакцинації проти Covid-19 | Nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19

il y a 1 heureTemps de lecture2 min
Par Belga

Це повернення ін’єкції: нова кампанія вакцинації проти Covid-19 почалася в Бельгії, як у Валлонії, так і у Фландрії та Брюсселі.

 Ця нова кампанія (ре)вакцинації спрямована в першу чергу на людей, у яких є більша ймовірність розвитку важкої форми Covid-19, тобто людей з ослабленим імунітетом, віком від 65 років, медичних працівників та людей віком 50-64 років. "Особлива увага також приділяється вагітним жінкам", - уточнює канцелярія міністра охорони здоров'я Валлонії Крісті Морреале.

Для цієї осінньої кампанії будуть вводити нові вакцини, адаптовані до варіанту Омікрон. Наявні в центрах вакцинації, протягом тижня вони будуть доставлені в аптеки-партнери та доступні лікарям загальної практики.

Таким чином, двадцять два центри вакцинації знову відчиняють свої двері у Валлонії та близько 80 на півночі країни. У Брюсселі також розгорнуті мобільні бригади разом із чотирма центрами вакцинації. З 19 вересня до пропозиції буде додано майже 200 аптек у Валлонії. Медичний персонал опікуватиметься лікарнями, а будинки відпочинку, психіатричні заклади безпосередньо вакцинуватимуть своїх мешканців та людей з обмеженими можливостями. На другому етапі на щеплення запрошувати мають також людей віком від 50 до 64 років. Для людей, які не отримали запрошення отримати для щеплення, а також тих, хто хоче зробити нову ін’єкцію, не входячи до пріоритетної групи, тобто приблизно 18-49 років, така можливість пропонується у Валлонії через платформу Qvax. У разі наявності вільних місць можливий виклик зареєстрованих осіб.

Якщо вас це цікавить, запитуйте у лікаря або в аптеці.

 

Nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19

C'est le retour de la piqûre : la nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19, a débuté en Belgique,  tant en Wallonie qu'en Flandre et à Bruxelles.

Cette nouvelle campagne de (re)vaccination s'adresse en priorité aux personnes plus susceptibles de développer une forme grave du Covid-19, c'est-à-dire celles qui sont immunodéprimées, âgées de 65 ans et plus, les professionnels de la santé et les 50-64 ans. "Une attention particulière est également accordée aux femmes enceintes", précise le cabinet de la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale. 

Pour cette campagne automnale, ce sont de nouveaux vaccins, adaptés au variant Omicron, qui seront injectés. Disponibles dans les centres de vaccination, ils seront livrés dans le courant de la semaine aux pharmacies partenaires et disponibles pour les médecins généralistes.  

Vingt-deux centres de vaccination rouvrent donc leurs portes Wallonie et environ 80 au nord du pays. À Bruxelles, des équipes mobiles sont également déployées, au côté de quatre centres de vaccination.  À partir du 19 septembre, près de 200 pharmacies participantes en Wallonie s'ajouteront à l'offre. Le personnel soignant sera, lui, pris en charge par les hôpitaux tandis que les maisons de repos, structures résidentielles de santé mentale et pour personnes en situation de handicap vaccineront directement leurs résidents. Dans un second temps, les personnes de 50 à 64 ans seront également invitées à se faire vacciner.   Pour les personnes qui n'ont pas reçu d'invitation à se faire piquer ainsi que celles qui souhaitent une nouvelle injection sans faire partie du public prioritaire, soit grosso modo les 18-49 ans, la possibilité est offerte en Wallonie via la plateforme Qvax. En cas de plages disponibles, les personnes inscrites pourront être appelées.

Si vous êtes intéressés, renseignez-vous auprès d’un médecin ou à la pharmacie. 

 

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