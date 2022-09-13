Нова кампанія вакцинації проти Covid-19 | Nouvelle campagne de vaccination contre le Covid-19

Це повернення ін’єкції: нова кампанія вакцинації проти Covid-19 почалася в Бельгії, як у Валлонії, так і у Фландрії та Брюсселі.

Ця нова кампанія (ре)вакцинації спрямована в першу чергу на людей, у яких є більша ймовірність розвитку важкої форми Covid-19, тобто людей з ослабленим імунітетом, віком від 65 років, медичних працівників та людей віком 50-64 років. "Особлива увага також приділяється вагітним жінкам", - уточнює канцелярія міністра охорони здоров'я Валлонії Крісті Морреале.

Для цієї осінньої кампанії будуть вводити нові вакцини, адаптовані до варіанту Омікрон. Наявні в центрах вакцинації, протягом тижня вони будуть доставлені в аптеки-партнери та доступні лікарям загальної практики.

Таким чином, двадцять два центри вакцинації знову відчиняють свої двері у Валлонії та близько 80 на півночі країни. У Брюсселі також розгорнуті мобільні бригади разом із чотирма центрами вакцинації. З 19 вересня до пропозиції буде додано майже 200 аптек у Валлонії. Медичний персонал опікуватиметься лікарнями, а будинки відпочинку, психіатричні заклади безпосередньо вакцинуватимуть своїх мешканців та людей з обмеженими можливостями. На другому етапі на щеплення запрошувати мають також людей віком від 50 до 64 років. Для людей, які не отримали запрошення отримати для щеплення, а також тих, хто хоче зробити нову ін’єкцію, не входячи до пріоритетної групи, тобто приблизно 18-49 років, така можливість пропонується у Валлонії через платформу Qvax. У разі наявності вільних місць можливий виклик зареєстрованих осіб.

Якщо вас це цікавить, запитуйте у лікаря або в аптеці.