Covid-19 : les ministres de la Santé ne valident pas la quatrième dose de vaccin pour les plus de 80 ans

Avant cette Conférence interministérielle Santé, la Taksforce vaccination s’était penchée sur la situation épidémiologique. "Il ressort des données nationales et internationales que la protection contre les formes graves de la maladie et les hospitalisations demeurait bonne. Cela est lié au fait qu’en moyenne, les Belges sont très bien vaccinés et aussi boostés. La dose de rappel du vaccin semble constituer une très bonne protection contre le variant omicron ", avait expliqué Dirk Ramaekers, l’un des responsables de la Taskforce vaccination.

Par contre, les experts de la Taskforce vaccination se faisaient des soucis pour les plus de 80 ans. Les personnes hospitalisées pour le moment sont en majorité des personnes très âgées souffrant de comorbidités, expliquait jeudi sur les ondes de La Première, Sabine Stordeur, co-responsable de la Taskforce.



C’est la raison pour laquelle la Taskforce vaccination avait conseillé aux ministres belges de la Santé de prévoir l’administration d’une quatrième dose pour les plus de 80 ans, sur base individuelle, avant l’été. Aux personnes âgées d’au moins 80 ans de discuter avec leur médecin traitant de l’opportunité de se faire vacciner une quatrième fois, estimait-on du côté des experts scientifiques.