Covid 19 : les adultes de moins de 50 ans peuvent désormais se faire vacciner, sans rendez-vous

Les centres se sont cela dit préparés à l’arrivée, plus aléatoire, de ces nouveaux patients. "On savait que les sans rendez-vous allaient arriver. L’AVIQ a prévu le personnel en fonction. Dès la semaine passée, on a prévu une infirmière et un steward en plus, ainsi qu'un pharmacien qui vient deux fois par jour pour compléter les doses", confirme le directeur du centre. Ce lundi, une centaine de personnes se sont présentées sans rendez-vous. Certains étaient même déjà là bien avant l’ouverture. Des personnes parfois pressées de se faire vacciner, en vue d’un voyage à l’étranger par exemple, ou qui accompagnaient leur conjoint, muni d’un rendez-vous, et ont pu ainsi anticiper leur vaccination.

Il est aussi possible de se faire vacciner dans des pharmacies agrées, mais dans ce cas, un rendez-vous est indispensable.