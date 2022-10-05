Повернення Covid-19 | Le retour du Covid-19

Загороджувальні жести, маски, дезінфекція рук: думайте про це якомога частіше! Тому що COVID знову робить прорив у Бельгії. Згідно з останніми даними Інституту громадської охорони здоров’я Sciensano, кількість заражень і госпіталізацій різко зростає. Зараз ми говоримо про "осінню хвилю". Він посилюється і може досягти "піку" в середині жовтня.

Статистика

Згідно з останніми статистичними даними, щоденні зараження зросли на 26% минулого тижня (порівняно з попереднім тижнем). Така сама тенденція щодо тестування. Майже чверть людей з підозрою на COVID-19 підхопили цю хворобу. Саме серед людей віком від 40 до 64 років ми наразі зафіксували найбільше позитивних тестів.

На стороні "варіанту" Covid-19 у 9 з 10 випадків за зараження відповідальний Omicron.

Лікарні "штурмом" не беруть, але лікування хворих на коронавірус різко зростає: +39% з минулого тижня (порівняно з попереднім тижнем).

На цьому етапі майже кожен п’ятий бельгієць отримав усі свої вакцини та дві ревакцинації. У Фландрії цей показник вищий, ніж у Валлонії та Брюсселі.

Добре знати

Ви можете безкоштовно вакцинуватися проти Covid-19 у Брюссельському медичному орієнтаційному центрі.

Центр пропонує такі вакцини для дорослих: Pfizer, Moderna, Novavax та для дітей: Pfizer для дітей. Адреса: 34, Boulevard Pacheco, 1000 Brussels.

Вся інформація для Валлонія : COVID-19 Я вакцинуюсь! (aviq.be)