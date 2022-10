Повернення Covid-19 | Le retour du Covid-19

La vague d'automne est bien là

Gestes barrières, masques, désinfection des mains : pensez-y, le plus souvent possible ! Car le COVID fait à nouveau une percée en Belgique. Le nombre de contaminations et d'admissions à l'hôpital est en forte augmentation, selon les derniers chiffres de l'institut de santé publique Sciensano. On parle désormais d’une " vague d’automne ". Elle se renforce et pourrait atteindre son " pic " à la mi-octobre.

Que disent les chiffres?

Selon les dernières statistiques, les infections quotidiennes ont augmenté de 26% la semaine dernière (par rapport à la semaine précédente). Même tendance du côté des tests. Près d’un quart des personnes chez qui on soupçonnait le covid-19 avaient bien attrapé la maladie. C’est chez les personnes âgées de 40 à 64 ans que l’on enregistre pour l’instant le plus de tests positifs.

Côté " variants " du Covid-19, dans 9 cas sur 10, Omicron est responsable de l’infection.

Les hôpitaux ne sont pas " pris d’assaut " mais les admissions de patients atteints du coronavirus augmentent fortement : + 39% la semaine dernière (par rapport à la semaine précédente).

A ce stade, près d’un Belge sur 5 a reçu l’ensemble de ses vaccins et les deux doses de rappel. Ce taux est plus élevé en Flandre qu’en Wallonie et à Bruxelles.

Bon à savoir

Vous pouvez vous faire vacciner gratuitement contre le Covid-19 au Brussels Health Orientation Center.

Le centre propose les vaccins suivants pour les adultes : Pfizer, Moderna, Novavax et pour les enfants : Pfizer pour les enfants. Adresse : 34, Boulevard Pacheco à 1000 Bruxelles.

Si vous habitez en Wallonie, voici des informations pour vous: COVID-19 Я вакцинуюсь! (aviq.be)