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Ukraine - Україна

Повернення Covid-19 | Le retour du Covid-19

hier à 09:46Temps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand

Загороджувальні жести, маски, дезінфекція рук: думайте про це якомога частіше! Тому що COVID знову робить прорив у Бельгії. Згідно з останніми даними Інституту громадської охорони здоров’я Sciensano, кількість заражень і госпіталізацій різко зростає. Зараз ми говоримо про "осінню хвилю". Він посилюється і може досягти "піку" в середині жовтня.

Статистика

Згідно з останніми статистичними даними, щоденні зараження зросли на 26% минулого тижня (порівняно з попереднім тижнем). Така сама тенденція щодо тестування. Майже чверть людей з підозрою на COVID-19 підхопили цю хворобу. Саме серед людей віком від 40 до 64 років ми наразі зафіксували найбільше позитивних тестів.

На стороні "варіанту" Covid-19 у 9 з 10 випадків за зараження відповідальний Omicron.

Лікарні "штурмом" не беруть, але лікування хворих на коронавірус різко зростає: +39% з минулого тижня (порівняно з попереднім тижнем).

На цьому етапі майже кожен п’ятий бельгієць отримав усі свої вакцини та дві ревакцинації. У Фландрії цей показник вищий, ніж у Валлонії та Брюсселі.

Добре знати

Ви можете безкоштовно вакцинуватися проти Covid-19 у Брюссельському медичному орієнтаційному центрі.

Центр пропонує такі вакцини для дорослих: Pfizer, Moderna, Novavax та для дітей: Pfizer для дітей. Адреса: 34, Boulevard Pacheco, 1000 Brussels.

Вся інформація для Валлонія : COVID-19 Я вакцинуюсь! (aviq.be)

 

 

 

Pièce jointe

COVID-19 Я вакцинуюсь!

La vague d'automne est bien là

Gestes barrières, masques, désinfection des mains : pensez-y, le plus souvent possible ! Car le COVID fait à nouveau une percée en Belgique. Le nombre de contaminations et d'admissions à l'hôpital est en forte augmentation, selon les derniers chiffres de l'institut de santé publique Sciensano. On parle désormais d’une " vague d’automne ". Elle se renforce et pourrait atteindre son " pic " à la mi-octobre.

Que disent les chiffres?

Selon les dernières statistiques, les infections quotidiennes ont augmenté de 26% la semaine dernière (par rapport à la semaine précédente). Même tendance du côté des tests. Près d’un quart des personnes chez qui on soupçonnait le covid-19 avaient bien attrapé la maladie. C’est chez les personnes âgées de 40 à 64 ans que l’on enregistre pour l’instant le plus de tests positifs.

Côté " variants " du Covid-19, dans 9 cas sur 10, Omicron est responsable de l’infection.

Les hôpitaux ne sont pas " pris d’assaut " mais les admissions de patients atteints du coronavirus augmentent fortement : + 39% la semaine dernière (par rapport à la semaine précédente).

A ce stade, près d’un Belge sur 5 a reçu l’ensemble de ses vaccins et les deux doses de rappel. Ce taux est plus élevé en Flandre qu’en Wallonie et à Bruxelles.

Bon à savoir

Vous pouvez vous faire vacciner gratuitement contre le Covid-19 au Brussels Health Orientation Center.

Le centre propose les vaccins suivants pour les adultes : Pfizer, Moderna, Novavax et pour les enfants : Pfizer pour les enfants.  Adresse : 34, Boulevard Pacheco à 1000 Bruxelles.

Si vous habitez en Wallonie, voici des informations pour vous: COVID-19 Я вакцинуюсь! (aviq.be)

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