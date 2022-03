Covid-19 : le port du masque a-t-il affaibli notre système immunitaire?

Quand on mettait un masque, on n'était pas dans un milieu tout à fait stérile puisqu'il filtrait mais certaines bactéries passaient tout de même. Preuve en est ; certains ont tout de même eu le Covid et ce, malgré le port du maque, explique notre médecin.

Avant de préciser : "Par contre, au niveau des mains, le fait de les désinfecter sans cesse diminue la flore bactérienne naturelle de nos mains. Résultat : une blessure peut être plus grave, voire engendrer une infection plus compliquée à soigner."

Contrer les maladies hivernales

Le Dr Charlotte fait part des conseils suivants :

La vitamine D , grâce à son action sur l'organisme, stimule aussi le système immunitaire

Le zinc participe de très près au bon fonctionnement de notre système immunitaire en réduisant la durée et l'intensité des symptômes

Porter le masque lorsqu'on a des symptômes et/ou le moindre rhume peut également aider à protéger autrui.

Enfin, le Dr Charlotte conclut : "Quand on est malade, notre système immunitaire doit combattre ce virus et donc c'est dans ce genre de moment qu'on est plus susceptibles de contracter d'autre maladies. Ce pourquoi, en ce moment, les maladies se multiplient chez une seule et même personne. Mais non, le masque n'en est pas responsable !"

Retrouvez "La Grande Forme" en direct du lundi au vendredi de 13h à 14h30 sur VivaCité. Vous avez manqué l’émission ? Nous vous invitons à la revoir sur Auvio ainsi que sur différentes plateformes de Podcast.