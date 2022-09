Coronavirus : la quatrième campagne de vaccination démarre dans la polémique sur le stockage et la distribution des vaccins

Le torchon brûle depuis des mois entre l'administration du SPF Santé et la société Medista. Selon une source fédérale qui tient à rester anonyme, "Medista aurait outrageusement gonflé ses prix quand il était en situation de monopole".

La société, basée à Zaventem, réclame 5 millions d'euros pour les investissements consentis afin d' assurer toute la logistique complexe du stockage et de la distribution des vaccins. "Notre éviction est la conséquence de ces mauvaises relations avec l'équipe du SPF Santé", affirme Sarah Taybi.

Elle accuse son concurrent, non seulement de ne pas disposer des licences nécessaires pour le stockage et la distribution de vaccins, mais aussi de ne pas disposer d'un congélateur à -80 degrés.

"Obtenir une autorisation n'est pas si simple", souligne la directrice de Medista. "La procédure requiert des inspections et des contrôles rigoureux au préalable et prend un certain temps".

Une source du côté wallon reconnait que, "malgré son éviction, Medista accepte de continuer à gérer la logistique, en attendant que Moviento soit prêt".