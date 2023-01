Covid-19 : la BEI investit en Belgique dans des nano-anticorps produits par le lama

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un prêt de 25 millions d’euros avec une spin-off de l’université de Gand qui développe un traitement contre le Covid-19 à partir de nano-anticorps obtenus au départ du lama, a-t-elle annoncé lundi.

Le projet de la firme ExeVir vise les personnes immunodéprimées et les personnes âgées, dont les besoins restent "non satisfaits en raison des limites des approches thérapeutiques et des vaccins actuels". Le soutien de la BEI permettra à ExeVir de faire passer son produit phare, le XVR012, au stade des essais cliniques pour le Covid-19. Il vise aussi à stabiliser le capital de la firme, qui compte dans les prochaines années étendre son offre à d’autres maladies infectieuses, dans le cadre de la préparation aux pandémies.

Des recherches sont ainsi en cours sur la dengue, "une maladie qui devient un problème sanitaire mondial croissant en raison du réchauffement climatique et de l’urbanisation". ExeVir, qui est basée à Gand et possède aussi une implantation à Liège, est déjà soutenue par des opérateurs publics de Flandre, de Wallonie, du Fédéral et de l’Union européenne.