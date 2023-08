COVID-19 : L’OMS place sous surveillance le nouveau variant intrigant BA.2.86

Ce nouveau variant semble descendre d’un aïeul, déjà ancien : BA.2. Or, le dernier descendant direct de BA.2 remonte à septembre 2022, soit il y a plus de 10 mois. Mais il s’en distingue considérablement car il présente plus de 30 mutations sur sa protéine de pointe.

Aux Etats-Unis, le CDC, Centre de prévention et de contrôle des maladies, est également en train de tracer ce nouveau variant du SARS-CoV-2.