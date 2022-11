Covid-19 : fermeture d’une grande partie des centres de vaccination

En effet, ces fermetures sont possibles puisque la Wallonie a été bonne élève et a suivi les recommandations scientifiques : plus de 625.000 Wallons, les plus fragiles, ont reçu une dose booster depuis septembre. Les objectifs sont donc remplis.

Pas de panique néanmoins si vous souhaitez toujours vous faire vacciner. Sur les 22 centres de vaccination ouverts jusqu’alors, il en restera 9 prêts à vous accueillir : ceux de Charleroi, de Tournai, de La Louvière, de Braine-l’Alleud, de Liège Airport, de Loyers, de Pepinster, d’Arlon, et de Chaumont-Gistoux. Il est également possible de se faire vacciner chez son médecin traitant, ou même dans certaines pharmacies.