Covid-19 en Chine : qu’en est-il des répercussions, des stratégies et de notre défense immunitaire ?

On est collectivement beaucoup mieux armé qu’auparavant

Sans être trop catégorique, l’épidémiologiste Marius Gilbert considère que le risque de répercussions épidémiques n’est pas à ce stade-ci alarmant grâce au socle d’immunité que la Belgique s’est construit : " Si on regarde la courbe de décès des hospitalisations en Belgique, on voit qu’à chaque fois qu’il y a eu des nouveaux variants qui sont arrivés chez nous, on a eu parfois des petits sursauts d’infections qui sont d’amplitude de plus en plus faibles. On le doit à cette immunité acquise par notre couverture de vaccinale. Mais aussi par les vagues d’infections qui font que, collectivement, on est beaucoup mieux armés par rapport aux nouvelles vagues qui arrivent même lorsqu’on a des variants qui émergent. Ce n’est plus un problème aussi important que ce qu’on a pu connaître dans le passé, et qui justifie des mesures exceptionnelles en termes de prévention. Maintenant, cela ne veut pas dire que c’est sans danger car cela reste une infection problématique. Mais on est collectivement beaucoup mieux armé qu’auparavant. "

Certaines sources estiment qu’environ 250 millions de citoyens chinois ont été contaminés par le Covid-19 en une vingtaine de jours, soit depuis la levée des restrictions sanitaires par les autorités. La probabilité que de nouveaux variants émergent reste donc importante selon l’épidémiologiste.