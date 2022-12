Covid-19 en Chine : faut-il tester les voyageurs pour détecter de nouveaux variants ?

Par ailleurs, selon le virologue, une stratégie de testing serait un peu "outdatée". En effet, la population belge possède déjà une bonne immunité collective ainsi qu’une bonne stratégie vaccinale. "Avant que le virus ne circule chez nous, le testing avait toute son utilité. Mais aujourd’hui, nous sommes face à une population belge qui s’est largement immunisée de manière naturelle."

Benoît Muylkens se veut donc rassurant : "On n’a pas à faire face à un nouveau virus. La pandémie, c’était en 2020, lorsqu’un tout nouveau virus est entré dans une population totalement naïve face à ce pathogène. Ce n’est pas notre situation actuellement, et donc ce n’est pas ça qui est à craindre aujourd’hui. Je craindrais plus un nouveau virus de grippe qui viendrait d’une contrée inconnue, donc une toute nouvelle souche de grippe qui contaminerait la population humaine."

Quid de la quatrième dose ?

Pour Benoît Muylkens, c’est donc le moment de faire la quatrième dose. "En tout cas lorsqu’on est dans les populations fragilisées, plus à risques des infections graves. Les personnes de plus de 50 ans, les personnes qui présentent un facteur de comorbidité, qui sont à risques de faire des formes graves de la maladie… Se prémunir contre ces formes-là est la meilleure manière de conserver notre système de santé à flot et éviter qu’on ait un afflux de malades graves du Covid dans nos hôpitaux."