Covid-19 en Belgique: le ministre Gilkinet appelle à lever l'obligation du port du masque dans les transports

Le ministre fédéral de la Mobilité, Georges Gilkinet, appelle lundi à ce qu'un Comité de concertation (Codeco), consacré à la suite à donner à la crise sanitaire liée au coronavirus, ait lieu rapidement afin de "pouvoir décider de la fin du port du masque obligatoire dans les transports en commun", indique-t-il dans un communiqué.

"En concertation avec mes collègues en charge de la mobilité dans les régions, j'ai demandé vendredi au kern que le Codeco puisse se réunir le plus rapidement possible pour pouvoir décider de la fin du port du masque obligatoire dans les transports en commun. J'espère que cela pourra être le cas la semaine prochaine au plus tard", souligne-t-il.

Pas de date fixée pour un Comité

Depuis le 7 mars dernier, le baromètre corona est placé en code jaune, ce qui signifie que quasi toutes les mesures sanitaires destinées à ralentir la propagation du virus ont été levées. Le port du masque buccal dans les transports en commun reste toutefois obligatoire.

"L'évolution de la pandémie permet à présent d'envisager la fin de cette mesure, même si le port du masque restera sans doute recommandé dans les trains pour les personnes malades ou fragiles. Je remercie les voyageurs pour leur patience et leur compréhension", ajoute le ministre.