Бельгія викидає вакцини від COVID

З ранку не потрібно носити маску в громадському транспорті! Але хоча це більше не є обов’язковим, його все одно рекомендується, якщо ви перебуваєте хворим. Маска все ще є обов’язковою в лікарнях, медичних установах та аптеках.

Цього понеділка ми дізнаємося, що Бельгії доведеться викинути партію доз вакцин проти COVID. Йдеться про 1,3 мільйона доз! Термін дії цих вакцин скоро закінчиться.

Деякі кричать відходами, але насправді Бельгія не єдина країна, якій доводиться викидати надлишок вакцин. Франція, наприклад, минулого місяця викинула понад 3 мільйони доз. Фактично, стратегія завжди полягала в тому, щоб замовляти більше доз, ніж необхідно, щоб диверсифікувати постачальників (AstraZeneca, Moderna або Pfizer).

Із уповільненням вакцинаційної кампанії запас, який зберігався, щоб мати можливість вакцинувати все населення у разі відновлення епідемії, цей запас став зайвим.

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Cet article s’adresse en priorité aux populations arrivées d’Ukraine depuis le début du conflit. Dans cet article, nous leur parlons de la Belgique qui doit jeter des doses de vaccins Covid périmées.