Cover exclusive : Doria D reprend "Billie Bossa Nova" de Billie Eilish en français

Auteure et compositrice, Doria D apprécie également interpréter des titres qui ont marqué sa vie. C’est le cas pour sa reprise de Jeune et con de Saez, une chanson qu’elle a toujours aimé et qu’elle a su interpréter à sa façon dans son EP. Elle a étudié les chansons de Saez en 4e secondaire et depuis, elle reste marquée par l’engagement de ces textes, toujours d’actualité.

Dans Le 8/9, c’est un titre d’une autre artiste que Doria vous propose. Une artiste qui l’inspire, sa maman de cœur même si elle est plus jeune et qu’elles ne se connaissent pas, Billie Eilish. Doria a complètement retravaillé et traduit le morceau, Billie Bossa Nova pour en faire un guitare-voix personnalisé en français.