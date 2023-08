Couvin: un nouveau centre ouvre ses portes aux mineurs étrangers non accompagnés

Á Cul des Sarts, le nouveau bâtiment sera loué à une institution de la région. Il est parfaitement adapté et il permettra d’héberger des mineurs, parfois très jeunes. Comme l’explique Christophe Deflem. "Nous accueillons des jeunes dits, plus vulnérables. La plupart des MENA qui arrivent sur le territoire ont au-dessus de 16 ans. Nous, nous allons plutôt accueillir des jeunes de 11 à 13 ans. Cela peut être aussi des jeunes qui expriment de l’angoisse ou un besoin d’un accompagnement plus spécifique ".

Au total, une quinzaine d’emplois ont été créés et la nouvelle équipe pluridisciplinaire va entamer ce long processus d’aide et d’encadrement de ces jeunes avec un autre objectif aussi, celui d’impliquer le plus possible les habitants, les commerçants, les associations sportives, culturelles mais aussi l’école du village dans ce projet d’intégration de ces jeunes mineurs.