Couvin : Plus de 15 ans de travaux sur l’Eau Noire pour lutter contre les inondations

Si l’Eau Noire a permis l’essor de Couvin dès le Moyen-Age, la rivière a aussi causé à de nombreuses reprises des inondations dans le centre-ville. Depuis 2006, des travaux ont donc été lancés en collaboration avec la direction des Cours d’eau non navigables du SPW : élargissement du lit, création d’un chenal de crue ou encore d’une rivière de contournement. L’objectif de ces aménagements est aussi de rendre le cours d’eau plus agréable aux Couvinois et aux touristes mais également de le renaturer. Une zone humide a ainsi été réalisée. Afin de favoriser la migration des poissons comme l’anguille, le saumon ou la truite, des obstacles présents sur l’Eau Noire ont été enlevés notamment au niveau de la traversée de Couvin. Ces travaux spécifiques ont par ailleurs permis de réduire localement le risque d’inondation.

L’investissement global se chiffre à plus de 4.8 millions d’euros financés à hauteur de 30% par la ville de Couvin, le reste étant subsidié par la Région, l’INASEP (Intercommunale Namuroise de Services Publics) et la SPGE (Société Publique de Gestion de l’Eau). L’Europe est également intervenue pour les travaux spécifiquement liés à la migration des poissons.

Grâce à ce vaste chantier dont la dernière phase s’est terminée cette année, la ville de Couvin a été épargnée lors des épisodes pluvieux importants survenus entre décembre 2019 et mars 2020 et surtout lors des pluies catastrophiques de juillet 2021.

Le mois dernier un panneau didactique baptisé " Couvin au fil de l’Eau Noire " a été inauguré par le nouveau bourgmestre Claudy Noiret. Placé le long de l’eau à proximité du centre, il fournit une série d’informations et la ligne du temps des travaux réalisés sur la rivière entre 2006 et aujourd’hui.