Couvin-Mariembourg (D3 acff) attend Bareck Bendaha

Au lendemain d’un début de championnat compliqué, Couvin-Mariembourg s’est déjà séparé de son entraîneur principal. Pour reconstruire le club qui a perdu son lustre d’antan, mais se donne le temps de reprendre le bon chemin, la direction sportive aimerait pouvoir compter sur Bareck Bendaha, l’ancien joueur de Dudelange, Liège et Virton.

C’est le premier entraîneur des séries nationales francophones à être démis de ses fonctions : le Carolo Joël Paul Van Den Noortgate n’est plus l’entraîneur de Couvin-Mariembourg (D3 acff série A), après trois rencontres à peine de championnat.

Vu de l’extérieur, on pourrait trouver la décision du comité sportif maison un peu hâtive. Toutefois, lorsque les langues se délient, on se rend compte que le climat n’était plus détendu que cela entre un certain nombre de composantes du club fagnard.

"J’ai lu beaucoup de choses sur son éviction dans la presse, cette semaine. A commencer par le fait que je lui imposais des choix dans sa sélection du week-end, explique le nouvel homme fort du club, Olivier Mousquet. La vérité n’est pas tout à fait celle-là. Tout d’abord, précisions que j’ai défendu la candidature de JP Van Den Noortgate comme T1 après le départ de Fabrice Lebrun en fin de saison dernière. Pas mal de joueurs du précédent noyau m’en avaient dit le plus grand bien lorsqu’il officiait dans l’ombre de Fabrice. Le premier souci, c’est que tous ceux qui m’ont poussé à le conserver sont quasi tous partis à l’entre-saison, dans un autre club. Soyons honnête, lorsqu’il a fallu prendre beaucoup de décisions et trouver un nouveau comité en quelques semaines, avoir un T1 en train de suivre les cours pour devenir Uefa-A était également un petit caillou en moins dans mes chaussures. J’avais confiance. "

Avec les matches de préparations et les premiers rendez-vous en championnat, des premières divergences de vue sont apparues, pas seulement entre le T1 et le directeur sportif, mais aussi avec quelques joueurs, lesquels derrière le manteau se plaignaient de séances d’entraînement pas toujours très complètes ou pointues d’un point de vue technique.

" C’est exact, poursuit Olivier. Par exemple, nos positionnements défensifs sur les phases arrêtées ont souvent été pointés du doigt. Mais je ne vais pas trop m’étendre sur le sujet. Je ne suis pas entraîneur ni même un technicien pur. Chacun a sa place. Je sais quand même entendre et comprendre les explications des joueurs et des observateurs avertis. Le plus gros souci entre ma personne et notre ancien entraîneur a trait à la façon de constituer un groupe et à sa gestion.

De mon point de vue, le seul objectif de la saison est de retrouver un club uni de l’intérieur comme de l’extérieur. Pas question de se prendre la tête pour des soucis qui n’en sont pas.

Partons d’abord d’une seule vérité : même dans une série nationale, nous restons des joueurs et des dirigeants pour qui le foot est une activité que l’on doit placer après le travail au quotidien. J’en arrive à un exemple concret : un des joueurs du noyau A, Guillaume Derenne vient de décrocher un job intéressant sur une chaîne de montage d’une marque automobile de renom du côté de Bruxelles. Il savoure, à juste titre cette nouvelle, tout en nous précisant qu’il ferait du mieux qu’il peut pour suivre les séances d’entraînement, et ce, dès l’instant où il est occupé par du travail à horaire variable. Parfois, sa journée débuterait à 12h, pour se terminer à 20h. Mon ex-entraîneur a considéré qu’aucun joueur ne devait avoir de privilèges.

"Tu ne t’entraînes pas en semaine, tu ne joues pas le week-end ! " Il n’a donc pas retenu Guillaume, un défenseur de qualité, pour notre déplacement à Symphorinois.

J’insiste : on a besoin de tout le monde. Si notre joueur n’était plus en mesure de s’entraîner durant toute la saison, la situation pourrait alors être différente. Ce n’est pas le cas. Il fallait s’assoir autour d’une table et trouver les bons arrangements. La communication était devenue compliquée entre Joël Paul et moi. Derrière cette situation particulière, il y a d’autres explications que je tairai aussi car elles relèvent du domaine privé. Elles prêtent néanmoins à sourire, on nage là en pleine fiction.

Plus sérieusement, j’ai perçu pas mal de tension dans le groupe ces derniers temps.

Joël devait être au service du club et non l’inverse. Nous attendions autre chose de sa personne. Nous nous sommes séparés pour le bien de tout le monde. Je lui souhaite le meilleur dans un projet plus adapté à ses aspirations. "