Couvin : les travaux du Grand Pont vont reprendre !

La date de reprise est confirmée par le SPW, via sa porte-parole Sarah Pierre. Les travaux devraient durer sept mois pour se terminer en mars 2024. Selon les aléas habituels et les conditions climatiques. Un conteneur a déjà été placé sur place. La semaine prochaine sera consacrée au piquage des bétons non conformes. La semaine suivante, au coffrage et ferraillage de la dalle de béton. Dès la fin la fin du chantier au printemps 2024, la ré ouverture de la voirie sera effectuée.