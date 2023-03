Couvin : La crise n’aura pas la peau du cinéma de quartier

Pourtant les temps sont durs pour les cinémas, qui ont dû faire face à la crise sanitaire, au développement du streaming et à la crise énergétique. Reprendre l’exploitation d’un cinéma dans ce contexte pouvait sembler osé. C’est le pari que Vivian Audag s’est lancé.

"On ne va pas se mentir, reprendre le cinéma à Couvin, je ne vois d’autre expression que casse-gueule. Ce n’était pas le moment, avec la conjoncture actuelle. Mais le précédant (exploitant) arrêtait, et moi qui ai vécu dans les cinémas toute ma vie, j’avais du mal à me dire on verra plus tard. C’était à reprendre maintenant. C’était un pari fou et il y a encore beaucoup à faire, il n’est pas gagné. Il sera gagné le jour où les gens viendront ici de manière automatique et n’auront plus le réflexe de prendre la voiture pour aller dans un gros complexe à 45 minutes d’ici."

