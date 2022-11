Couverts, ustensiles et mugs en fibres de bambou dangereux pour la santé : plusieurs produits retirés du marché européen

Vous avez peut-être des des mugs, des assiettes ou encore des couverts fabriqués en fibre de bambou.

La Commission européenne a procédé à des milliers de contrôles coordonnés dans 21 pays européens.

La cible de ces contrôles : les ustensiles de cuisine, comme des assiettes, des couverts ou des gobelets, composé de fibres de bambou ainsi que d’autres éléments comme la mélamine.

Cette composition est interdite depuis le mois de février 2021. La raison : mélangées à la mélamine, les fibres de bambou réagissent trop à la chaleur et la graisse. Des molécules de mélamine risquent dès lors de se mêler avec les aliments et peuvent avoir des conséquences néfastes sur les voies urinaires et les reins.