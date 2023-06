Couture Club : un projet couture créatif et d’upcycling à découvrir sur Bruxelles

Le Grand Hospice accueille depuis plus d’un an près de 140 initiatives. Un projet mis en place par l’asbl 'Pali Pali' avec le soutien du CPAS. Le but : développer des projets autour de plusieurs axes : la communauté, le développement durable, l’art, la culture, l’éducation et la santé. L’occupation temporaire durera jusqu’en décembre 2025.

"Lorsque tous les projets ont récupéré les locaux au Grand Hospice, c’étaient des salles d’hôpital où tout était à refaire. Quand j’ai reçu les clés, il n’y avait pas encore d’électricité, la peinture était à refaire, etc. On a fait de gros travaux et j’ai pu ouvrir le club en avril 2022" confie Eléonore Van Der Loos, créatrice du Couture Club.

Enfant, elle gribouillait déjà des silhouettes, fouillait dans la garde-robe de sa maman à la recherche de tissus et de matières pour se déguiser. Sa passion pour la création l’a toujours accompagnée. "Sauf que la 'vraie vie' a frappé à la porte et j’ai entamé des études de droit pour ensuite travailler en tant qu’avocate. Mais au fond, ma vraie passion a toujours été la mode et la couture" explique Eléonore à propos de la genèse du Couture Club sur le site qui présentait son projet.

Aujourd’hui, elle gagne sa vie en pratiquant ce job à mi-temps. En plus des ateliers, Couture Club c’est aussi une mini-collection réalisée à la main et 100% upcyclée dans son atelier bruxellois.