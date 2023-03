Coûts non publiés, rapports d’activités incomplets : l’opacité autour des voyages des députés francophones de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Après analyse détaillée de tous les rapports d’activité du PFWB et ceux de la section belge de l’APF, nous avons répertorié 166 missions à l’étranger depuis le début de la législature en mai 2014. La grande majorité d’entre elles (121) sont organisées dans le cadre de l’APF. Dans les autres cas, il s’agit généralement de visites de courtoisie, de missions parlementaires bilatérales (groupe d’amitiés) ou de réunions d’autres assemblées interparlementaires comme la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe (CALRE).

Au moins une mission sur huit non répertoriée

Site de l’APF, section canadienne, réseaux sociaux… Dans le cadre de cette enquête, nous avons consulté des milliers de documents liés aux activités de l’APF. Objectif ? Récolter davantage d’informations sur les voyages des parlementaires francophones belges à l’étranger depuis la précédente législature.

Et les conclusions sont surprenantes : alors que les rapports du PFWB recensent 166 missions, nous arrivons à 30 de plus. Cela veut dire que près de 15% des missions réalisées par des représentants politiques ne sont pas répertoriés dans ces rapports.

Philippe Courard (PS), ancien président du PFWB et actuel sénateur et rapporteur de la commission politique de l’APF, est étonné de ce fait : "J’ai du mal à le croire. Je pense que vous mélangez les missions APF et OIF. Quand je pars en mission OIF, c’est pris en charge par l’OIF, pas par le Parlement."

L’Organisation internationale de la Francophonie réunit les chefs d’État afin de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique. L’APF, elle réunit les parlementaires c’est en quelque sorte l’assemblée parlementaire de l’OIF. Contrairement à ce que prétend le sénateur socialiste, certaines missions organisées par l’OIF figurent bel et bien dans les rapports du PFWB, même si elles sont financées par l’OIF. On retrouve par exemple la mission d’information et de contacts au Tchad en juin 2021 réalisée par la sénatrice PS Nadia El Yousfi.

Retrouvez la carte contenant les 30 missions des députés francophones qui ne figurent ni dans les rapports d’activité du PFWB, ni dans les rapports de la section belge de l’APF :