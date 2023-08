Coût des fournitures scolaires : les CPAS reçoivent de nombreuses demandes d’aide à la rentrée

Cartables, plumiers, crayons : dans les rayons de nos magasins, ça sent déjà la rentrée. Elle approche à grands pas. Or, les fournitures coûtent cher. Pour certains, cette période de l’année est devenue un vrai problème. Les CPAS le constatent, ils reçoivent beaucoup de demandes d’interventions ponctuelles. "Depuis la rentrée scolaire de 2021, l’inflation a grimpé de 14%, précise Georgy Manalis, directeur de la Fédération des CPAS bruxellois sur les ondes de La Première. Les fournitures scolaires sont évidemment aussi impactées."

"La Ligue des familles a établi le coût réel de la rentrée scolaire en fonction des âges : on voit que c’est parfois plusieurs centaines d’euros par enfant. Donc effectivement, il y a beaucoup de demandes ponctuelles au mois de septembre."

Il existe pourtant une prime de rentrée scolaire, censée aider à concrétiser le principe de la gratuité de l’enseignement. "Il y a des efforts qui sont faits, reconnaît Georgy Manalis, à la fois par les Régions et par la Fédération Wallonie Bruxelles mais ils sont insuffisants. L’inflation a augmenté de 14% mais la prime de rentrée n’a augmenté que de 6 pourcents. C’est un différentiel important pour les familles."

Le directeur de la Fédération des CPAS bruxellois appelle tous les niveaux de pouvoir à conjuguer leurs efforts : "Ce sont les CPAS et donc les communes qui supportent cette aide supplémentaire. C’est, encore une fois, un transfert de charges financières d’une région à une autre ou bien d’une région vers les communes. Donc je crois qu’il faut conjuguer les efforts."

"La petite enfance ou l’enfance, ce n’est pas un coût, c’est plutôt un investissement puisqu’on forme effectivement les citoyens de demain."

Tant en Wallonie qu’à Bruxelles, les CPAS tentent de répondre à ces demandes d’interventions ponctuelles. Georgy Manalis plaide pour une automaticité de ces aides : "Ça permet d’alléger le travail d’analyse des demandes, et ça répond aussi au non-recours aux droits parce que beaucoup de familles ne font pas la demande."

Pour le directeur de la Fédération des CPAS bruxellois, cela ne devrait pas coûter trop cher "si c’est fait dans un esprit d’équité, avec des aides adaptées à chaque situation, et non d’égalité, selon lequel on donnerait la même chose à tout le monde". Et de rappeler, encore une fois, que l’enfance ne coûte pas, c’est un investissement.