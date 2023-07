Coût de l’énergie : quand le médiateur wallon s’attend à voir le nombre de plaintes… tripler

Depuis environ un an et demi maintenant, le nombre de questions et de plaintes a explosé. On va en expliquer les raisons. L’une d’entre elles est sans doute liée, il faut bien le reconnaître, au paysage énergétique en Belgique.

Une difficulté pour tout un chacun à se retrouver dans cette jungle, ce dont la médiatrice à bien conscience : "On ne peut que comprendre le consommateur. Le paysage est complexe, il résulte notamment de la libéralisation du marché. On a plusieurs intervenants. Les producteurs, qui sont soumis à concurrence ; les gestionnaires de réseaux de transport, qu’on connaît sous les noms de Elia et Fluxys en Belgique ; les gestionnaires de réseaux de distribution — pour les Wallons, ORES, RESA, AIEG, AISH et REW — ; on a les fournisseurs, également soumis à concurrence, qui sont in fine l’interlocuteur premier du consommateur puisqu’on a une facture unique en Belgique".

Ajouté à cette pléiade d’intervenants, le régulateur, qui facilite et contrôle des marchés. Et puis, il y a le médiateur, qui traite les questions et les plaintes – surtout liées à ces marchés évidemment — en toute indépendance.