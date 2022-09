Coût de l’énergie : les industries lourdes tournent au ralenti en Belgique

"Nos plus gros moteurs font plus de 12 mégawatts et nous en avons une dizaine sur le site. Nous chauffons des plaques d’acier, plusieurs centaines de tonnes par heure à 1200 degrés, ce qui représente de très grosses consommations de gaz naturel", indique Carlo Morettin, directeur du développement durable d’Aperam.

L’association des grandes entreprises consommatrices d’énergie qui représente 230.000 emplois annonce des lendemains de crises, car selon elle, sans mesures fortes du gouvernement, la Belgique, pourrait perdre 10% de son PIB chaque année.