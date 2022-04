Coût de l’énergie : le prix d’entrée des piscines va-t-il augmenter ?

Se chauffer est devenu hors de prix. Alors imaginez ce que ça doit être quand il s’agit de chauffer l’eau d’une piscine publique. À Péruwelz, la majorité a décidé d’augmenter le prix d’entrée de la piscine en plein air pour cet été. Il passera de 2 à 3 euros. Mais d’autres piscines vont-elles augmenter leurs tarifs ?

Pour l’instant, pas d’autres augmentations de tarif annoncées. Mais un conseil, allez nager maintenant si vous voulez nager pas cher, parce que ça pourrait ne pas durer.

À Enghien, le conseil d’administration de la régie autonome se réunit ce lundi et on parlera certainement de cette explosion des coûts de chauffage. La commune réfléchit à des solutions pour limiter le déficit : parmi les pistes, une adaptation des tarifs ou la fermeture temporaire de la piscine.

Quid à Mons, Tournai et Mouscron?

À Mons, à la piscine du grand large, d’habitude, on adapte les prix en janvier. Mais on n’est pas sûr de tenir encore huit mois à ce prix-là. Même chose à Tournai, même si de toute façon, Aqua Tournai fermera ses portes dans quelques mois pour une grande rénovation.

À Mouscron, les grands travaux ont commencé en janvier. Et on se félicite du timing, car on n’a pas encore dû y chauffer l’eau cette année.