Coût de l’énergie : le conflit entre le Hamas et Israël risque-t-il de faire flamber le prix du pétrole ?

Face au drame humain qui se déroule en ce moment au Moyen-Orient, il est toujours délicat de parler d’économie. Mais l’une des inquiétudes économiques aujourd’hui porte sur une éventuelle flambée des prix de l’énergie.

Nous avions eu peur, de passer un hiver rude l’an dernier, mais grâce aux mesures prises par la Commission européenne et par les différents gouvernements, cela n’a pas été le cas. Avec la guerre entre le Hamas et Israël, se pose à nouveau la question de savoir si le prix du pétrole ne va pas exploser. Et comme l’offensive du Hamas a été déclenchée au lendemain des 50 ans de la guerre du Kippour qui a duré du 6 au 25 octobre 1963, certains auditeurs et auditrices qui ont vécu cette période peuvent s’interroger légitimement pour savoir si nous n’allons pas revivre un remake de 1963. A priori, ce ne sera pas le cas, pour plusieurs raisons. Si vous observez le marché pétrolier en ce moment, les experts vous diront que la prime de risque liée à ce conflit est minime en ce moment, pour la simple raison qu’Israël et les territoires palestiniens ne sont pas des producteurs de pétrole. Ensuite, l’autre différence avec 1963, c’est qu’à l’époque, tous les pays de la région au Moyen-Orient qui exportait du pétrole avaient déclaré un embargo sur l’or noir, ce qui avait conduit à une explosion des cours. Or, justement, les spécialistes en géopolitique l’ont reconnu. L’une des raisons de l’attaque du Hamas, c’est justement d’empêcher leur rapprochement en cours de l’Arabie saoudite avec l’État d’Israël...