Coût de l’énergie : la briqueterie de Ploegsteert se met au ralenti, le secteur de la construction fait la grimace

Sur les chantiers aussi, on fait la grimace. L’entrepreneur Vincent Lucas compte ses réserves de blocs et de briques, alors qu’il mène de front la construction de quatre maisons dans le Tournaisis. "J’espère pouvoir finir les quatre, et maintenant ce qui m’inquiète le plus c’est d’avoir des matériaux pour les nouveaux chantiers."

Planifier ces nouveaux chantiers relève du casse-tête. Alors si des fournisseurs diminuent encore leur production, les prochains mois risquent d’être difficiles. "Je ne sais pas comment on va faire, s’interroge Vincent Lucas. Si les fermetures s'enchaînent, je pense malheureusement que – et je ne serai pas le seul dans le cas – nous allons devoir mettre du personnel en arrêt parce que nous n’aurons plus de matériaux. Actuellement, nous avons des délais de livraison de 8 ou 9 mois pour les briques. Ce n’est plus tenable."