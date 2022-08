Coût de l’énergie : l’usine du groupe Yara installée à Tertre va diminuer sa production

L’augmentation des prix de l’énergie a aussi des impacts sur le secteur industriel. Dernier exemple en date, Le groupe norvégien Yara, connu pour créer des engrais chimiques à destination de l’industrie agroalimentaire, a décidé de diminuer sa production sur différents sites installés en Europe. Parmi ceux-ci, il y a l’usine de Tertre dans le Hainaut qui produit des engrais azotés à base d’ammoniac.

"En raison des prix records du gaz en Europe, Yara met en œuvre de nouvelles réductions de production qui porteront le taux d’utilisation de sa capacité totale d’ammoniac en Europe à environ 35%. Ainsi, Yara aura réduit une capacité annuelle équivalente à 3,1 millions de tonnes d’ammoniac et 4,0 millions de tonnes de produits finis dans l’ensemble de son système de production en Europe", explique l’entreprise dans un communiqué de presse.

Actuellement on ne connaît pas les conséquences de cette annonce sur le site de Tertre qui emploie 280 travailleurs et 100 sous-traitants. L’Usine explique sur son site internet que la capacité de production annuelle du site de Tertre est de 400.000 tonnes en ammoniac, 950.000 tonnes en engrais et 800.000 tonnes en acide nitrique.