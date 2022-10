Coût de l’énergie : face aux factures astronomiques, certains clubs sportifs montent au filet

Dans le club du "Chalet", les aérothermes, ces systèmes de chauffage au gaz pour les halls de sport et les bulles, coûtent à présent beaucoup d’argent. Au nombre de six, ils chauffent les terrains (3200 m3 par terrain) à une température de 15 degrés. Pascal Duquesne, le président du club explique : "On est passé de factures d’acompte de 2500 euros à pratiquement 19.000 euros – sans même parler de la facture de régularisation de près 25.000 euros-. Ce sont des factures qui assassinent les clubs de sport"