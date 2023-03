Coût de l’énergie : comment payer moins cher pour chauffer son eau tout en étant plus écologique ?

Le deuxième système proposé ce matin requiert un peu moins d’entretien et est plus résistant : c’est le chauffe-eau avec pompe à chaleur, qu’on appelle aussi boiler thermodynamique. L’objet s’installe dans une pièce non chauffée et stable en température. Dans les faits, la pompe va comprimer un gaz présent dans l’air ambiant et en comprimant ce gaz, de la chaleur sera produite, chauffant alors l’eau.

Vous avez donc besoin uniquement d’électricité pour faire tourner cette pompe à chaleur. Le boiler thermodynamique consomme jusqu’à trois fois moins d’électricité qu’un boiler électrique classique et coûte entre 4000 et 6000 €. La prime, elle, peut aller jusqu’à 3000 € en fonction toujours de votre situation et de votre région. Ce système convient mieux pour un ménage de minimum quatre personnes : "Pour permettre de consommer trois fois moins d’électricité que sur un boiler électrique par exemple, il faut un minimum de volume à chauffer. Donc, souvent, on a des pompes à chaleur qui ont des volumes de minimum 200 à 300 litres d’eau chaude. Et sur des volumes de cette importance-là, la pompe à chaleur est très performante. Sur des plus petits volumes, la performance peut ne pas être au rendez-vous. On a plutôt besoin d’avoir des gros consommateurs pour que la pompe à chaleur soit très performante" explique Benjamin Wilkin.

Le mieux serait encore de coupler le système avec des panneaux solaires pour qu’ils produisent l’électricité nécessaire à la pompe à chaleur. Mais là, il s’agit d’un investissement plus conséquent. Notez aussi que d’un point de vue environnemental, cette pompe à chaleur contient des gaz avec un puissant effet de serre. L’impact n’est donc pas neutre.