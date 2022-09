Prix de l'énergie : Cécile Neven, de l'Union Wallonne des Entreprises, plaide pour un "tarif de transition énergétique"

Tout d’abord plantons le décor. Le tissu économique wallon se compose davantage de PME que de grandes boîtes industrielles. Sur 80.000 entreprises implantées dans le sud du pays, 99,6% sont des PME. Et il y a 343 sites employant plus de 200 personnes.

La situation est grave

Et face aux coûts supplémentaires découlant de la crise énergétique, Cécicle Neven n’y va pas par quatre chemins : " La situation est grave. Elle est inédite. Je pense qu’on a jamais connu ça. On a jamais eu autant de retours de diverses entreprises, divers secteurs sur ces fameux coûts énergétiques ". Et le constat fait par la spécialiste est édifiant. Tous secteurs confondus, qu’il s’agisse d’entreprises énergivores ou pas, les difficultés sont là.