Courts Mais Trash : le festival de cinéma alternatif et culotté

Il est grand temps de vous plonger dans un grand bain de films différents. Des films plus risqués que la moyenne, plus culottés et, pourquoi pas, plus "trash" ? Découvrons des films qui, souvent, ne trouvent pas leur public, faute de distributeurs assez courageux. Heureusement, voici "Courts Mais Trash".

Ce festival pas comme les autres fait la fête à un cinéma alternatif et nous invite aussi à des événements rigolos, tels que la soirée "Karaoké mais trash", ou d’autres "After Trash Party". Du 16 au 20 mars, "Courts mais Trash" fait vibrer la salle de cinéma qui porte mieux que jamais son nom : Aventure !