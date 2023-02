Courtrai et Anderlecht partagent au terme d'un match intense, les Mauves égalisent via un but gag

Les supporters de Courtrai ont vécu assez de rencontres poussives cette saison pour jouir de celles qui offrent un spectacle hors du commun. Au Stade des Eperons d’Or, les Kerels recevaient une équipe anderlechtoise coincée entre deux rendez-vous européens. Il aurait pu en résulter un match fermé et tactique, c’est tout l’inverse qui s’est produit. Après deux minutes, Anderlecht s’offrait déjà deux occasions. Dans la foulée, Kristof D’Haene manquait un face à face inouï. L’attaque-défense généralisé pendant nonante minutes se devait d’accoucher sur un match avec des buts. Malgré plusieurs offensives courtraisiennes non-converties, c’est bien Anderlecht qui passait devant. A la 41e minute, Anders Dreyer signait son troisième but en sept rencontres en plaçant une frappe sublime (0-1).

Le deuxième acte s’avérait être du même bois. Abdelkahar Kadri se chargeait d’égaliser avant l’heure de jeu en étant à l’affût sur un contre mené à la vitesse de l’éclair (1-1). La domination courtraisienne était évidente. Dans la foulée, un centre de l’intenable Faiz Selemani trouvait le crâne de Silva qui permettait aux Courtraisiens de prendre les commandes (2-1). Le moteur des Mauves semblait toussoter, le pressing se faisant alors bien plus timide. Il fallait un vrai coup du sort pour offrir aux Mauves l’égalisation. D’Haene et le gardien Tom Vandenberghe cafouillaient sur une phase a priori anodine pour offrir à Amir Murillo un salut inespéré (2-2, 83e). Ce dernier but offrait une dernière bouffée d’oxygène aux Mauves qui poussaient pour décrocher la victoire mais Slimani (88e et 90e+1) manquait les dernières fenêtres de tir.

Anderlecht poursuit sa série d’invincibilité en championnat avec un bilan de 11 sur 15 et s’installe à la 10e place. Courtrai sauve un point jamais malvenu dans la lutte pour le maintien, alors que les concurrents à la descente ont eux aussi engrangé une petite unité.