Courtrai-Anderlecht : un but de Dreyer donne un point en toute fin de match aux Mauves

Anderlecht est rentré de justesse avec un point de son déplacement à Courtrai ce dimanche dans le cadre de la 7e journée de Pro League. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Dion De Neve (19') et Felipe Avenatti (57') pour les locaux. Kasper Dolberg (20') et Anders Dreyer (90+7') ont remis les deux équipes à égalité. Le match a aussi été marqué par deux exclusions : Zeno Debast (55') pour Anderlecht et Marco Kana (81') pour Courtrai.

Au classement, Courtrai et son coach Edward Still passent out prêt de leur première victoire de la saison mais dépassent Westerlo au classement. Anderlecht connaît son deuxième partage de suite.

Courtrai-Anderlecht, c’était le choc des extrêmes entre les Mauves qui pointent dans les hautes sphères du classement et les Courtraisiens, bons derniers avant le début de la 7e journée de Pro League. Malgré un début de match volontaire d’Anderlecht (Francis Amuzu trouvant la barre après 10 minutes de jeu), c’est Courtrai qui ouvre le score suite à une bourde de Killian Sardella. Le joueur anderlechtois est trop passif sur un ballon en hauteur et laisse Dion De Neve lui chiper la balle et piquer un sprint de 45 mètres pour aller fixer et tromper Maxime Dupé (1-0, 19'). Les Mauves ne se démobilisent pas et leur réaction est immédiate. Kasper Dolberg obtient le ballon, s’infiltre et tire. Son essai est dévié et trompe Tom Vandenberghe (1-1, 20').

Courtrai continue son jeu engagé. Les contacts sont rudes mais corrects. Les ballons dangereux arrivent dans la surface anderlechtoise. Il faut un grand Dupé pour sortir une tête piquée de Felipe Avenatti à la 24e minute. Les défenses prennent le pas sur les pions offensifs. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur un partage.