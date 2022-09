Courtois pas inquiet après la défaite face aux Pays-Bas : "La Coupe du monde ce n’est pas demain, c’est dans deux mois"

Thibaut Courtois, était particulièrement serein, après la défaite des Diables Rouges face aux Pays-Bas, 1-0, lors du dernier match de la Ligue des Nations.

Il a tenu des propos rassurants au micro de Pierre Deprez : "Je ne suis pas du tout inquiet. Si on avait gagné 4-0, ou 5-0, tout le monde allait écrire qu’on allait devenir les nouveaux champions du monde. Et puis si on perd en phase de groupe au Qatar, on est éliminé au premier tour. Tout peut arriver en foot. La coupe du monde ne commence pas demain, ça commence dans deux mois".

Pour le portier du Real, la Belgique aurait pu s’imposer ce dimanche soir à la Johan Cruyff Arena d’Amsterdam : "Les Pays-Bas ont une solide équipe. On a dominé la rencontre, mais on n’a pas réussi à marquer. Eux, ils n’ont pas eu d’occasions avant de marquer leur but. Ce n’est pas le meilleur match de notre histoire. On apprend en jouant des matches comme ceux-là. On a montré de belles choses mais c’est sûr qu’il a des choses à améliorer, a conclu Thibaut Courtois.