Courtois impérial, Batshuayi décisif et l’oxygène Hazard : les notes des Diables après Belgique – Canada

Les Diables rouges ont souffert face à une équipe du Canada sans complexe. Mais ils ont assuré l’essentiel grâce à la classe de Thibaut Courtois et au sens du but de Michy Batshuayi (1-0). Sous pression, les Belges ont pu compter sur un Eden Hazard en mode "ballon d’oxygène".



Les défenseurs, secoués avant la pause, ont relevé la tête. Yannick Carrasco, sorti à la mi-temps, n’a pas marqué de points. Kevin De Bruyne n’a pas eu sa vista habituelle.



Retrouvez ici les notes pondérées de la rencontre, réalisées avec notre panel de journalistes : Vincent Langendries, Manuel Jous Pascal Scimè et Martin Weynants.