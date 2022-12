Courtois et De Bruyne dans le onze de l'année de l'Equipe aux côtés de Gvardiol, Benzema et Mbappé notamment

Le quotidien français L'Équipe a publié son onze des joueurs de 2022 et deux Diables rouges y figurent assez logiquement : Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne. Auteurs tous deux d'une excellente saison en club, ils ont déjà été récomponsés. Le premier a reçu récemment le trophée du gardien de l'année (trophée Yachine) et le deuxième s'est classé troisième du Ballon d'or, un résultat historique pour un footballeur belge. Tous deux sortis prématurément du Mondial suite aux prestations décevantes de l'équipe nationale belge dans son ensemble, ils n'ont pas été pénalisés pour cela par l'Équipe. KDB, méconnaissable avec les Diables... mais tellement brillant avec Manchester City.

Les deux Belges figurent dans ce onze qui a vraiment de l'allure ! À leurs côtés on retrouve : Kyle Walker, Virgil Van Dijk, Josko Gvardiol, Theo Hernandez, Luka Modric, Casemiro, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Pas mal !