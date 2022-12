Courtois et Benzema grand artisans de la victoire du Real Madrid à Valladolid, Hazard vissé sur le banc

Le Real Madrid a émergé en fin de rencontre à Valladolid (2-0) pour la reprise du championnat espagnol. Un penalty converti par Karim Benzema a décidé de la rencontre, avant un deuxième but de KB9 à l'orée du temps additionnel. Thibaut Courtois a livré deux arrêts exceptionnels alors que Hazard n’a pas eu la possibilité de s’illustrer.

Karim Benzema est titulaire pour ce déplacement au Real Valladolid, ce qui ne manquera pas d’alimenter la polémique autour de son éviction jugée trop hâtive par certains du noyau de l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2022. Eden Hazard, pourtant loué pour ses qualités par Carlo Ancelotti, passe l’intégralité de la rencontre sur le banc. Un plan montré par la réalisation du match le montré hagard, à un quart d’heure du terme, sur le banc de touche.

Titulaire au but, Thibaut Courtois réalise deux arrêts de classe mondiale (38e et 68e), prouvant une fois de plus à quel point il est indispensable au club madrilène.

A la 83e minute, le Real Madrid émerge finalement. Karim Benzema hérite d’un penalty pour une faute de main dans le rectangle. Nueve conclut en frappant à contrepied. Cinq minutes plus tard, l'attaquant français tue le match en finissant calmement sur une offrande d'Eduardo Camavinga, monté au jeu. Les Merengue l'emportent à l'usure et repassent provisoirement devant le FC Barcelone au classement.