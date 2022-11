"Courtois, c’est notre assurance vie" assure Onana

Monté au jeu à la pause du match face au Canada, Amadou Onana a accordé un entretien à la FIFA où il a notamment évoqué les performances de Thibaut Courtois et l’ambiance qui règne en dehors du groupe.

Concernant notre gardien, auteur notamment d’un penalty arrêté ce jeudi, le médian d’Everton était élogieux : "Thibaut, c’est une assurance vie pour nous, pour toute équipe qui l’a dans ses cages. Il nous apporte de la stabilité, de la confiance, je suis ravi de l’avoir dans nos buts."

Concernant le match face au Canada, le milieu de terrain veut retenir le positif en priorité : "On a les trois points, l’objectif est atteint. On a quand même vu énormément de grandes équipes se faire surprendre dès le premier match. À la Coupe du monde, c’est toujours compliqué. Il y a quand même eu du soulagement car on a souffert en première mi-temps, on aurait pu encaisser un but, Thibaut nous garde dans le match. C’est ce sentiment qui prédominait à la fin du match."

Le Diable rouge a tout de même évoqué l’ambiance pas vraiment positive dans les médias concernant les Diables : "Pour être honnête, je n’ai jamais vu autant de négativité autour d’une équipe mais on essaie de rester dans notre bulle, concentrés sur nos objectifs. Pour le premier match, c’était les trois points et c’est chose faite."