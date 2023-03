Courtney Love et la fin de Hole

On a pu en dire de choses sur Courtney Love à l’époque, de l’encre à couler et clairement, beaucoup de bêtises ont été dites. Elle est devenue un peu la victime collatérale de la mort de son compagnon de vie, Kurt Cobain…

Mais on ne pas s'épancher sur les polémiques aujourd’hui mais bien se concentrer sur la musique et le, enfin les Last Time, de Courtney Love et son groupe Hole.

Un groupe qui voit le jour en 1989 à Los Angeles en Californie et sort 3 albums studio entre 1991 et 1998…

Et puis une première séparation sur scène survient en 1999…

Le dernier concert du premier chapitre de Hole a lieu le 14 juillet 1999 à Vancouver au Canada… Il faut dire que la tournée ne s’est pas très bien déroulée puisque durant de nombreuses dates, Hole et…

