Courtney Love écrit "Justice for Kurt" et dément avoir tué le leader de Nirvana

Les paroles font un clin d’œil aux fans convaincus que Courtney Love a assassiné son défunt mari, Kurt Cobain, le leader de Nirvana, alors que le suicide est la cause officielle de la mort de Cobain. Rappelons qu’une enquête l’a officiellement et définitivement disculpée.

"Nous avons écrit une chanson secrète que nous ne pouvons pas mettre sur [l’album] car elle ne dure que deux minutes et 24 secondes, mais c’est une chanson rock", a expliqué la chanteuse. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle ne pouvait pas la mettre sur l’album, elle a répondu : "Elle s’appelle " Justice pour Kurt ", et elle est géniale, mais nous nous sommes dit : 'Ok, ils sont trop stupides'. Ça effacerait tout le récit."

"Ça n’en vaut pas la peine. Ce sont deux minutes 24, mais c'est une tuerie. Si je dois écrire une chanson intitulée "Justice pour Kurt", ce sera un titre que les gens ne pourront pas se sortir de la tête. Mais je ne vais pas l’ajouter à la tracklist et foutre mon disque en l’air, d’accord ? Je n’ai plus besoin que Kurt ruine mes affaires. Merci. Je t’aime, mais non."

Courtney Love a ensuite ajouté que " des rumeurs [circulent] toujours sur le fait que je serais une psychopathe et que je l’aurais tué " et mentionne aussi que " Quand je vais sur internet, je dois subir ça. Ma fille aussi."

Ce morceau pourrait toutefois voir le jour, indépendamment de la sortie album, a priori huit mois après celle-ci.