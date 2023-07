Courtney Dauwalter écrit l’histoire de l’ultra-trail en réalisant un incroyable doublé

Incroyable Courtney Dauwalter ! La star américaine de l’ultra-trail a signé une performance historique ce samedi en remportant la Hardrock 100, moins de trois semaines après sa Western States victorieuse. Personne n’avait jamais remporté les deux courses la même année.

Première femme et 4e au scratch, Dauwalter a passé la ligne d’arrivée après 26 heures et 14 minutes de course, soit le meilleur chrono féminin de l’histoire de cette épreuve.

À 38 ans, l’Américaine aura donc couru plus de… 320 kilomètres, les deux épreuves se disputant sur environ 160 km, en moins de trois semaines ! Un véritable exploit.

Avant ce doublé historique, la traileuse était déjà devenue la première femme à remporter les quatre ultra-trails les plus prestigieux du monde, avec la Western States (victoire en 2018 et 2022), la Hardrock (2022), la Diagonale des Fous (2022) et l’Ultra-trail du Mont Blanc (2019 et 2021).