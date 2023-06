Courting: “On avait envie que l’album donne l'impression de zapper les chaînes à la télé”

Qu'est-ce qui a été nécessaire pour donner vie à ce disque ?

Sean (batteur) : ça a pris du temps. On écrivait des idées, on enregistrait des choses, puis on en retirait. On pensait avoir fini et on en rajoutait ! Ça a pris du temps, mais on est heureux de ce qu'on a pu obtenir. Souvent, on pensait avoir terminé une chanson, puis on allait en studio et on se disait : "OK, qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça ?". Et on rajoutait plein de couches. On ne peut évidemment pas faire ce genre de choses dans une salle de répétition, mais on peut le faire en studio.

Sean : il s'agissait de maximaliser l'écriture de chansons. On a écrit beaucoup de chansons pendant le confinement, puis on les a emmenées en studio. On les a jouées en groupe, dans la salle de répétition. On a ensuite travaillé avec James Dring, qui a produit Gorillaz, Sorry, Jamie T, etc. On est arrivés avec l'idée de créer un disque de rock ou d'indie, peu importe, pour finalement le casser en mille morceaux et le reconstruire d'une manière plus étrange. On aime vraiment bien l'idée de démolir un album normal et de voir ce qui se passe si on le recompose avec des styles qui n'étaient pas prévus à l'origine, et tout pousser pour que ça aille au maximum. Tout ce qui pouvait être plus fort, on l'a rendu plus fort. Tout ce qui était "en quelque sorte", on l'a supprimé.