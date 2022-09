Courteney Cox parodie sa propre pub pour tampons et ose parler ménopause

Courteney Cox, la célèbre interprète de Monica dans la série "Friends", habituée des vidéos humoristiques, a ravi les internautes avec une nouvelle publication. Parodiant une publicité pour des tampons dans laquelle est a tourné en 1985, elle évoque, en miroir, les désagréments provoqués par la ménopause.

Si à 21 ans, elle interpellait les téléspectatrices sur leurs menstruations : "Est-ce que votre vie change une fois par mois à cause de vos règles ?", à 58 ans, l’actrice questionne : "Est-ce que la ménopause a complètement changé votre vie ?" Et elle poursuit : "Vous avez des bouffées de chaleur ?" Tandis que dans le spot originel, elle s’exclame, enchantée: "Tampax peut changer la façon dont vous vous sentez quand vous avez vos règles", dans la parodie elle affirme, faussement enjouée : "La ménopause peut changer la façon dont vous vous sentez quand vous vieillissez." Elle énumère d’autres embarras qu'elle rencontre et conclut : "Rappelez-vous il n’y a rien de bien dans la ménopause".

Avec cette publicité, Courteney Cox a été la première femme à prononcer le mot "period" ("règles" en anglais) à la télévision américaine. Près de quarante ans plus tard, réaliser une vidéo virale sur la ménopause est une autre forme de progrès. Cela permet d’attirer l’attention sur un sujet qui concerne la moitié de l’humanité et qui est encore trop peu abordé dans les médias.