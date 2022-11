Court-St-Etienne : le festival de cirque "En l’Air" se prépare à remuer ses spectateurs

Eva nous présente ainsi une série de sièges pour le moins déstabilisants : des fauteuils à bascule, des balançoires… sur lesquels les spectateurs pourront s’asseoir pour discuter ou prendre un verre. Nous prenons place sur une plateforme mouvante, sur laquelle ont été fixées quatre chaises qui se font face. "On est ici clairement sur une installation conçue pour questionner le spectateur sur les notions d’équilibre, d’insécurité et d’amusement en même temps. En fonction du nombre de personnes qui s’asseyent dessus, on est obligé de se coordonner pour créer une position d’équilibre", précise la scénographe. Ces créations un peu folles ont été concrétisées par l’équipe technique du festival. "On est aussi un peu responsables de la sécurité, rappelle Thomas Merveille, coordinateur technique et logistique au CCBW. On a donc fait pas mal d’essais, mais là ça a l’air bon : on est prêts à accueillir les gens".