Court-Saint-Etienne : septante kilos d’explosifs et de savants calculs pour faire tomber l’ancienne antenne de l’OTAN

Considérée comme plus sûre, plus rapide et plus respectueuse de l’environnement, la méthode explosive a finalement été préférée à un démontage traditionnel, pièce par pièce, qui aurait nécessité l’utilisation prolongée d’engins de chantier, le déplacement d’un important volume de terres et l’aménagement de voies carrossables provisoires dans le champ pour permettre aux véhicules de circuler.

"On a fait toute une série de calculs pour la force des charges qui vont être placées, les endroits critiques pour pouvoir croquer la structure, les études vibratoires dans le sol pour éviter de causer des dommages aux ouvrages qui se situent aux alentours, comme les tranchées à réaliser pour limiter encore cette propagation d’onde. On est au milieu des champs, mais à droite, à trente mètres, on a une antenne du réseau de secours Astrid. À gauche, on a un réservoir d’eau potable de l’intercommunale inBW. Et juste derrière, on a une conduite de gaz haute-pression de Fluxys. Donc on a dû en tenir compte pour le choix de la méthode et les protections mises en place."