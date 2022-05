Court-Saint-Etienne : les danses de mariage font le buzz… et les cours font le plein

Mais qu’est-ce qui explique le succès de ces danses de mariage ? "Quand on a commencé, les danses de salon et les danses de couple commençaient à redevenir à la mode, répond Sarah. On avait des couples qui avaient vu des émissions à la télé. Ça s’est accentué grâce aux réseaux sociaux, où on trouve des vidéos d’ouvertures de bal, où les mariés font de véritables shows, aux Etats-Unis notamment, et qui font le buzz". Slow amélioré, rock, salsa, tango, charleston ou même hip-hop pour les plus audacieux… Il y en a pour tous les goûts. Les deux professeurs de danse les accompagnent dans l’apprentissage des pas et des figures, parfois pour concevoir une véritable chorégraphie. "On s’inspire des danses de salon pour lesquelles on a quelques bases et on crée nos propres trucs sur base de ce qu’on va chercher un peu partout", précise Adam. Ils donnent aussi de nombreux conseils, notamment pour que la danse s’adapte à la robe de la mariée, parfois plus encombrante que prévu.