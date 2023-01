Courses, bruits d’échappement, musique : la police de Charleroi en lutte contre les rodéos urbains

La police de Charleroi s’attaque aux rodéos urbains. Ces rassemblements illégaux de voitures ou de deux-roues provoquent de la pollution, des déchets de pneus et nuisent à la sécurité routière. Relayés via les réseaux sociaux, les rodéos urbains seraient de plus en plus fréquents, particulièrement dans le zoning de la Serna à Jumet et sur le parking du Decathlon de Dempremy.

De quoi excéder les riverains habitant dans les alentours, mais aussi la police de la zone de Charleroi qui travaille en collaboration avec la police fédérale pour mieux lutter contre ces rassemblements. "Parfois en soirée le week-end, c’est entre 200 et 600 personnes qui se donnent rendez-vous pour y faire la fête et du bruit. On prend des actions. Nous avons mené une opération le week-end dernier et avons mis en œuvre un dispositif pour empêcher ces rassemblements non autorisés au Décathlon de Dampremy et au zoning de la Serna à Jumet. Au cours de l’opération, 71 véhicules ont été contrôlés. 59 personnes présentes ont fait l’objet d’un contrôle, amenant notamment à trois arrestations administratives et une arrestation judiciaire. En parallèle, on fait aussi de la veille sur les réseaux sociaux pour prévenir ces rassemblements", explique David Quinaut, porte-parole de la zone de police de Charleroi.

Afin de garantir la tranquillité et la sécurité publique, la police va entretenir ce type d’opérations. "Pour une entrave méchante à la circulation, vous risquez une peine de prison et une amende. Vous risquez aussi la saisie de votre véhicule et une interdiction de conduite qui peut aller de huit jours à vie", prévient-il.